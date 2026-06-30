Мэдисон Киз вышла во второй круг Уимблдона-2026

22-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла во второй круг Уимблдона в Лондоне (Великобритания), одолев соотечественницу Кейлу Дэй. Встреча соперников продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

По ходу матча Киз сделала три эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Дэй подала навылет три раза, сделала пять двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге Киз сразится с победительницей в матче между Ириной Бегу и Кэйти Суон.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале турнира она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.