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Мэдисон Киз — Кейла Дэй, результат матча 30 июня 2026 года, счёт 2:1, 1‑й круг Уимблдон — 2026

Мэдисон Киз вышла во второй круг Уимблдона-2026
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22-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла во второй круг Уимблдона в Лондоне (Великобритания), одолев соотечественницу Кейлу Дэй. Встреча соперников продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 13:10 МСК
Кейла Дей
137
США
Кейла Дей
К. Дей
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 3
6 5 		6 6
         
Мэдисон Киз
22
США
Мэдисон Киз
М. Киз

По ходу матча Киз сделала три эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Дэй подала навылет три раза, сделала пять двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге Киз сразится с победительницей в матче между Ириной Бегу и Кэйти Суон.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале турнира она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

Календарь Уимблдона
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