Мэдисон Киз вышла во второй круг Уимблдона-2026

22-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла во второй круг Уимблдона в Лондоне (Великобритания), одолев соотечественницу Кейлу Дэй. Встреча соперников продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.
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По ходу матча Киз сделала три эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Дэй подала навылет три раза, сделала пять двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт из восьми.
В следующем круге Киз сразится с победительницей в матче между Ириной Бегу и Кэйти Суон.
Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале турнира она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.
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