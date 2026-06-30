Камилла Рахимова вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Ангелину Калинину

70-я ракетка мира узбекская теннисистка Камилла Рахимова прошла в следующий раунд Уимблдона в Лондоне (Великобритания), победив в первом матче украинку Ангелину Калинину (66-й ракетке мира). Встреча соперников продолжалась 2 часа 45 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

По ходу матча Рахимова сделала три эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. Калинина подала навылет три раза, сделала шесть двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Рахимова сразится с победительницей в матче между Марией Саккари и Кларой Таусон.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале турнира она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.