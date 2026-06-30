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Камилла Рахимова —Ангелина Калинина, результат матча 30 июня 2026 года, счёт 2:1, 1‑й круг Уимблдон — 2026.

Камилла Рахимова вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Ангелину Калинину
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70-я ракетка мира узбекская теннисистка Камилла Рахимова прошла в следующий раунд Уимблдона в Лондоне (Великобритания), победив в первом матче украинку Ангелину Калинину (66-й ракетке мира). Встреча соперников продолжалась 2 часа 45 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 13:05 МСК
Ангелина Калинина
66
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
4 		6 7
         
Камилла Рахимова
70
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова

По ходу матча Рахимова сделала три эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. Калинина подала навылет три раза, сделала шесть двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Рахимова сразится с победительницей в матче между Марией Саккари и Кларой Таусон.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале турнира она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

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