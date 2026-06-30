Камилла Рахимова вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Ангелину Калинину

70-я ракетка мира узбекская теннисистка Камилла Рахимова прошла в следующий раунд Уимблдона в Лондоне (Великобритания), победив в первом матче украинку Ангелину Калинину (66-й ракетке мира). Встреча соперников продолжалась 2 часа 45 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:5.
|1
|2
|3
|
|4
|5
|
|6
|7
По ходу матча Рахимова сделала три эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. Калинина подала навылет три раза, сделала шесть двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт из шести.
В следующем круге Рахимова сразится с победительницей в матче между Марией Саккари и Кларой Таусон.
Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале турнира она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.
- 30 июня 2026
-
17:23
-
16:42
-
16:33
-
16:04
-
15:59
-
15:44
-
15:38
-
15:36
-
15:17
-
14:12
-
13:33
-
12:53
-
12:21
-
12:01
-
12:00
-
10:04
-
09:55
-
09:38
-
08:30
-
04:18
-
02:20
-
01:50
-
01:24
-
00:54
-
00:35
-
00:23
-
00:07
- 29 июня 2026
-
23:37
-
23:18
-
23:03
-
22:51
-
22:43
-
22:31
-
22:19
-
22:15