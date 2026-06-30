«Всё великолепно». Даниил Медведев — о том, что ему нравится на Уимблдоне

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об особенностях Уимблдона в сравнении с другими турнирами «Большого шлема».

«[Когда я впервые сыграл в юниорской сетке Уимблдона], это было невероятно. Я тогда проиграл в квалификации на «Ролан Гаррос», а затем попал в основную сетку юниорского турнира здесь. Сыграть на Уимблдоне впервые было чем-то нереальным.

Мне нравится, что территория остаётся закрытой для публики до начала турнира. Это единственный турнир «Большого шлема», где игроки могут спокойно прогуливаться по кортам. Цветы, сады, идеально ухоженный газон… Всё великолепно», — приводит слова Медведева Universe Tennis.