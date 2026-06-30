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Алекс де Минор— Роман Бурручага, результат матча 30 июня 2026 года, счёт 3:0, 1‑й круг Уимблдон — 2026

Алекс де Минор вышел во второй круг Уимблдона, повесив «баранку» Бурручаге
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Шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минор вышел во второй круг Уимблдона в Лондоне, Великобритания, одержав победу над аргентинцем Романом Бурручагой. Встреча соперников продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1, 6:0.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 14:30 МСК
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 5 		1 0
             
Роман Андрес Бурручага
65
Аргентина
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага

По ходу матча де Минор сделал один эйс, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать пять брейк‑пойнтов из шести заработанных. Бурручага подал навылет пять раз, совершил пять двойных ошибок, а также реализовал два брейк‑пойнта из восьми.

В следующем круге де Минор сразится с французом Адрианом Маннарино.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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