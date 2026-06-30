Алекс де Минор вышел во второй круг Уимблдона, повесив «баранку» Бурручаге

Шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минор вышел во второй круг Уимблдона в Лондоне, Великобритания, одержав победу над аргентинцем Романом Бурручагой. Встреча соперников продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1, 6:0.

По ходу матча де Минор сделал один эйс, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать пять брейк‑пойнтов из шести заработанных. Бурручага подал навылет пять раз, совершил пять двойных ошибок, а также реализовал два брейк‑пойнта из восьми.

В следующем круге де Минор сразится с французом Адрианом Маннарино.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.