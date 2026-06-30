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Роман Сафиуллин прокомментировал победу над Андреем Рублёвым в первом круге Уимблдона

Роман Сафиуллин прокомментировал победу над Андреем Рублёвым в первом круге Уимблдона
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Российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал победу над 13-й ракеткой мира Андреем Рублёвым в первом круге Уимблдона со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12).

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:15 МСК
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 8 6 3 6 12
6 		6 6 3 6 7 14
             
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

«Три матча в квале точно помогли прибиться к траве — в этом году не так много матчей провёл перед Уимблдоном. Поэтому 100% помогли. Покрытие, трава, в квалификации в любом случае отличается от основного турнира. Погода во время квалификации была достаточно жаркой, соответственно, чуть другие ощущения и условия игры были. В квалификации было непросто по погоде, а вчера — вполне комфортно», — приводит слова Сафиуллина BB Tennis.

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