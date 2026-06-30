Роман Сафиуллин прокомментировал победу над Андреем Рублёвым в первом круге Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал победу над 13-й ракеткой мира Андреем Рублёвым в первом круге Уимблдона со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12).

«Три матча в квале точно помогли прибиться к траве — в этом году не так много матчей провёл перед Уимблдоном. Поэтому 100% помогли. Покрытие, трава, в квалификации в любом случае отличается от основного турнира. Погода во время квалификации была достаточно жаркой, соответственно, чуть другие ощущения и условия игры были. В квалификации было непросто по погоде, а вчера — вполне комфортно», — приводит слова Сафиуллина BB Tennis.