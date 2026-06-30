Роман Сафиуллин прокомментировал победу над Андреем Рублёвым в первом круге Уимблдона
Поделиться
Российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал победу над 13-й ракеткой мира Андреем Рублёвым в первом круге Уимблдона со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12).
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:15 МСК
13
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 8
|6
|3
|6 12
|
|6 6
|3
|6
|7 14
132
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
«Три матча в квале точно помогли прибиться к траве — в этом году не так много матчей провёл перед Уимблдоном. Поэтому 100% помогли. Покрытие, трава, в квалификации в любом случае отличается от основного турнира. Погода во время квалификации была достаточно жаркой, соответственно, чуть другие ощущения и условия игры были. В квалификации было непросто по погоде, а вчера — вполне комфортно», — приводит слова Сафиуллина BB Tennis.
Комментарии
- 30 июня 2026
-
17:23
-
16:42
-
16:33
-
16:04
-
15:59
-
15:44
-
15:38
-
15:36
-
15:17
-
14:12
-
13:33
-
12:53
-
12:21
-
12:01
-
12:00
-
10:04
-
09:55
-
09:38
-
08:30
-
04:18
-
02:20
-
01:50
-
01:24
-
00:54
-
00:35
-
00:23
-
00:07
- 29 июня 2026
-
23:37
-
23:18
-
23:03
-
22:51
-
22:43
-
22:31
-
22:19
-
22:15