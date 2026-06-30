«Всегда был против». Джокович — об изменении формата «тысячников»

Обладатель 24 титулов турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался об увеличении продолжительности «тысячников».

«Видел, что идёт много споров по поводу реформы «тысячников» (ATP приняла решение расширить некоторые «тысячники» с 8-9 до 12 дней. – Прим. «Чемпионата»). Это большое изменение. Я всегда был против. Коммерчески это, безусловно, добавляет ценность, но для кого? В первую очередь — для владельцев турниров.

Каждый владелец «тысячника» улучшил свои стадионы и всю инфраструктуру. Но эти новые стадионы — инвестиции, которые также противоречат призовому фонду и их переговорам с ATP. Они оправдывают эти вложения перед ATP. ATP, или мы — игроки и турниры организации ATP, получаем доход от стадиона только во время турнира, который длится меньше двух недель. А что происходит в остальные 50 недель? Всё уходит в карман владельца стадиона», – приводит слова Джоковича BFMTV.