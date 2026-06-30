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«Всегда был против». Джокович — об изменении формата «тысячников»

«Всегда был против». Джокович — об изменении формата «тысячников»
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Обладатель 24 титулов турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался об увеличении продолжительности «тысячников».

«Видел, что идёт много споров по поводу реформы «тысячников» (ATP приняла решение расширить некоторые «тысячники» с 8-9 до 12 дней. – Прим. «Чемпионата»). Это большое изменение. Я всегда был против. Коммерчески это, безусловно, добавляет ценность, но для кого? В первую очередь — для владельцев турниров.

Каждый владелец «тысячника» улучшил свои стадионы и всю инфраструктуру. Но эти новые стадионы — инвестиции, которые также противоречат призовому фонду и их переговорам с ATP. Они оправдывают эти вложения перед ATP. ATP, или мы — игроки и турниры организации ATP, получаем доход от стадиона только во время турнира, который длится меньше двух недель. А что происходит в остальные 50 недель? Всё уходит в карман владельца стадиона», – приводит слова Джоковича BFMTV.

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