Тейлор Фриц вышел во второй круг Уимблдона, переиграв Лайовича в трёх сетах
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Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц вышел во второй круг Уимблдона, переиграв в первом матче турнира Душана Лайовича из Сербии со счётом 6:3, 6:4, 6:3.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 15:00 МСК
7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|3
153
Душан Лайович
Д. Лайович
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Американский теннисист сделал 14 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал при этом 4 брейк-пойнта из 10. Его соперник Душан Лайович три раза подал навылет, допустив при этом три двойные ошибки. Также сербский теннисист не сумел реализовать единственный брейк-пойнт.
Следующим соперником Фрица станет победитель матча между Патриком Кипсоном (США) и Маккензи Макдональдом (США).
Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.
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