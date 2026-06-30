Тейлор Фриц вышел во второй круг Уимблдона, переиграв Лайовича в трёх сетах

Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц вышел во второй круг Уимблдона, переиграв в первом матче турнира Душана Лайовича из Сербии со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Американский теннисист сделал 14 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал при этом 4 брейк-пойнта из 10. Его соперник Душан Лайович три раза подал навылет, допустив при этом три двойные ошибки. Также сербский теннисист не сумел реализовать единственный брейк-пойнт.

Следующим соперником Фрица станет победитель матча между Патриком Кипсоном (США) и Маккензи Макдональдом (США).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.