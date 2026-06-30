Мария Тимофеева вышла во второй круг Уимблдона-2026

Узбекистанская теннисистка Мария Тимофеева (95-я строчка рейтинга) смогла выйти во второй круг Уимблдона, обыграв бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:3, 6:2. Матч продлился 1 час 18 минут.

По ходу матча Тимофеева сделала один эйс, допустила две двойные ошибки, реализовала пять брейк-поинтов из шести, попадание первой подачи составило 64%. Беатрис Хаддад-Майя не сделала ни одного эйса, совершила три двойные ошибки, реализовала два брейк-поинта из шести, попадание первой подачи — 56%.

Соперница Тимофеевой во втором круге турнира определится в матче между бельгийкой Элисе Мертенс (27-я строчка рейтинга) и немкой Лаурой Зигемунд (40-й номер рейтинга).