Мария Тимофеева вышла во второй круг Уимблдона-2026
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Узбекистанская теннисистка Мария Тимофеева (95-я строчка рейтинга) смогла выйти во второй круг Уимблдона, обыграв бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:3, 6:2. Матч продлился 1 час 18 минут.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 16:15 МСК
134
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
95
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
По ходу матча Тимофеева сделала один эйс, допустила две двойные ошибки, реализовала пять брейк-поинтов из шести, попадание первой подачи составило 64%. Беатрис Хаддад-Майя не сделала ни одного эйса, совершила три двойные ошибки, реализовала два брейк-поинта из шести, попадание первой подачи — 56%.
Соперница Тимофеевой во втором круге турнира определится в матче между бельгийкой Элисе Мертенс (27-я строчка рейтинга) и немкой Лаурой Зигемунд (40-й номер рейтинга).
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