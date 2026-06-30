Ига Швёнтек смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026

Третья ракетка мира полька Ига Швёнтек победила американку Тэйлор Таунсенд (79-й номер рейтинга) в первом круге Уимблдона со счётом 1:6, 2:6, 6:3. Матч продлился 2 часа 1 минуту.

По ходу матча Ига Швёнтек сделала один эйс, допустила девять двойных ошибок, реализовала пять брейк-пойнтов из семи, попадание первой подачи составило 68%. Тэйлор Таунсенд подала три эйса, совершила две двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 12, попадание первой подачи — 59%.

Соперницей Иги Швёнтек во втором круге турнира будет чешская теннисистка Каролина Плишкова (73-й номер рейтинга). Встреча состоится 1 июля.

В 2025 года Ига Швёнтек выиграла Уимблдонский турнир, обыграв в финале американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.