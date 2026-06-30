Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тэйлор Таунсенд – Ига Швёнтек, результат матча 30 июня 2026, счёт: 1:2, 1-й круг Уимблдона

Ига Швёнтек смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026
Комментарии

Третья ракетка мира полька Ига Швёнтек победила американку Тэйлор Таунсенд (79-й номер рейтинга) в первом круге Уимблдона со счётом 1:6, 2:6, 6:3. Матч продлился 2 часа 1 минуту.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 15:40 МСК
Тэйлор Таунсенд
79
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		2 6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

По ходу матча Ига Швёнтек сделала один эйс, допустила девять двойных ошибок, реализовала пять брейк-пойнтов из семи, попадание первой подачи составило 68%. Тэйлор Таунсенд подала три эйса, совершила две двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 12, попадание первой подачи — 59%.

Соперницей Иги Швёнтек во втором круге турнира будет чешская теннисистка Каролина Плишкова (73-й номер рейтинга). Встреча состоится 1 июля.

В 2025 года Ига Швёнтек выиграла Уимблдонский турнир, обыграв в финале американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Турнирная сетка Уимблдона-2026
Календарь Уимблдона-2026
Материалы по теме
«Возможно, она испугалась». Медведев — о дисквалификации Вондроушовой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android