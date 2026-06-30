Ига Швёнтек расплакалась после победы в первом круге Уимблдона-2026
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Польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая третью строчку мирового рейтинга, не смогла сдержать эмоций после победы над 79-й ракеткой мира американкой Тэйлор Таунсенд (6:1, 2:6, 6:3) в первом круге Уимблдонского турнира.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 15:40 МСК
79
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|2
|6
3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Фото: Кадры из трансляции
Во втором круге Уимблдона Ига Швёнтек встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (73-й номер рейтинга). Встреча состоится 1 июля.
В 2025 году Иге Швёнтек удалось завоевать трофей Уимблдона – в финале она выиграла у американской теннисистки Аманды Анисимовой со счётом 6:0, 6:0.
Всего у Швёнтек шесть титулов турниров «Большого шлема»: «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024), Уимблдон (2025) и US Open (2022).
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