Ига Швёнтек расплакалась после победы в первом круге Уимблдона-2026

Польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая третью строчку мирового рейтинга, не смогла сдержать эмоций после победы над 79-й ракеткой мира американкой Тэйлор Таунсенд (6:1, 2:6, 6:3) в первом круге Уимблдонского турнира.

Фото: Кадры из трансляции

Во втором круге Уимблдона Ига Швёнтек встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (73-й номер рейтинга). Встреча состоится 1 июля.

В 2025 году Иге Швёнтек удалось завоевать трофей Уимблдона – в финале она выиграла у американской теннисистки Аманды Анисимовой со счётом 6:0, 6:0.

Всего у Швёнтек шесть титулов турниров «Большого шлема»: «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024), Уимблдон (2025) и US Open (2022).