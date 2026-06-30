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Ига Швёнтек расплакалась после победы в первом круге Уимблдона-2026

Ига Швёнтек расплакалась после победы в первом круге Уимблдона-2026
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Польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая третью строчку мирового рейтинга, не смогла сдержать эмоций после победы над 79-й ракеткой мира американкой Тэйлор Таунсенд (6:1, 2:6, 6:3) в первом круге Уимблдонского турнира.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 15:40 МСК
Тэйлор Таунсенд
79
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		2 6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Фото: Кадры из трансляции

Во втором круге Уимблдона Ига Швёнтек встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (73-й номер рейтинга). Встреча состоится 1 июля.

В 2025 году Иге Швёнтек удалось завоевать трофей Уимблдона – в финале она выиграла у американской теннисистки Аманды Анисимовой со счётом 6:0, 6:0.

Всего у Швёнтек шесть титулов турниров «Большого шлема»: «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024), Уимблдон (2025) и US Open (2022).

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
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