Алина Корнеева не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026
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Россиянка Алина Корнеева (98-й номер рейтинга) проиграла в первом круге Уимблдона австралийке Кимберли Биррелл (72-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 6:0, 2:6. Матч продлился 1 час 53 минуты.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 16:05 МСК
72
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|0
|6
|
|6
|2
98
Алина Корнеева
А. Корнеева
По ходу матча Корнеева сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, попадание первой подачи составило 67%. Кимберли Биррелл сделала один эйс, совершила четыре двойные ошибки, реализовала 5 брейк-поинтов из 16, попадание первой подачи — 53%.
Соперница Кимберли Биррелл во втором круге определится в матче между румынкой Сораной Кырстей (18-я строчка рейтинга) и чешкой Сарой Бейлек (45-й номер рейтинга).
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