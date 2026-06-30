Алина Корнеева не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026

Россиянка Алина Корнеева (98-й номер рейтинга) проиграла в первом круге Уимблдона австралийке Кимберли Биррелл (72-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 6:0, 2:6. Матч продлился 1 час 53 минуты.

По ходу матча Корнеева сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, попадание первой подачи составило 67%. Кимберли Биррелл сделала один эйс, совершила четыре двойные ошибки, реализовала 5 брейк-поинтов из 16, попадание первой подачи — 53%.

Соперница Кимберли Биррелл во втором круге определится в матче между румынкой Сораной Кырстей (18-я строчка рейтинга) и чешкой Сарой Бейлек (45-й номер рейтинга).