Бен Шелтон проиграл 140-й ракетке мира на решающем тай-брейке в первом круге Уимблдона
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Пятая ракетка мира американец Бен Шелтон не сумел выйти во второй круг Уимблдона, проиграв в пятисетовом матче 140-й ракетке мира финскому теннисисту Отто Виртанену со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (10:8), 2:6, 6:7 (9:11).
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 14:30 МСК
140
Отто Виртанен
О. Виртанен
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
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|3
|6 8
|6
|7 11
|
|6
|7 10
|2
|6 9
5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Матч продолжался 4 часа 20 минут. Американский теннисист 19 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок, сумев реализовать 1 брейк-пойнт из 12. Виртанен сделал 14 эйсов, шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми.
Следующим соперником Отто Виртанена (Финляндия) станет 114-я ракетка мира Артур Фери (Великобритания).
Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.
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