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Отто Виртанен — Бен Шелтон, результат матча 30 июня, счёт 3:2, 1 круг Уимблдон

Бен Шелтон проиграл 140-й ракетке мира на решающем тай-брейке в первом круге Уимблдона
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Пятая ракетка мира американец Бен Шелтон не сумел выйти во второй круг Уимблдона, проиграв в пятисетовом матче 140-й ракетке мира финскому теннисисту Отто Виртанену со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (10:8), 2:6, 6:7 (9:11).

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 14:30 МСК
Отто Виртанен
140
Финляндия
Отто Виртанен
О. Виртанен
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 8 6 7 11
4 		6 7 10 2 6 9
             
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Матч продолжался 4 часа 20 минут. Американский теннисист 19 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок, сумев реализовать 1 брейк-пойнт из 12. Виртанен сделал 14 эйсов, шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Отто Виртанена (Финляндия) станет 114-я ракетка мира Артур Фери (Великобритания).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.

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