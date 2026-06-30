«Это игрок, который заставляет тебя выкладываться на максимум». Тони Надаль — о Ходаре

Бывший тренер 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля Тони Надаль похвалил игру 19-летнего теннисиста Рафаэля Ходара в первом круге Уимблдона. Испанец обыграл британца Феликса Гилла со счётом 6:3, 6:3, 7:5.

«Ходар лучше играет на других покрытиях, но у него огромная уверенность в себе, и если и есть турнир, где можно преподнести сюрприз, то это Уимблдон», — приводит слова Надаля Punto de Break.

Также Надаль высказался о предстоящем матче второго круга между Рафаэлем Ходаром и 71-й ракеткой мира Пабло Карреньо-Бустой.

«Ходар — фаворит в матче с Карреньо. Это игрок, который заставляет тебя выкладываться на пределе возможностей», — отметил он.