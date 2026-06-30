Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это игрок, который заставляет тебя выкладываться на максимум». Тони Надаль — о Ходаре

«Это игрок, который заставляет тебя выкладываться на максимум». Тони Надаль — о Ходаре
Комментарии

Бывший тренер 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля Тони Надаль похвалил игру 19-летнего теннисиста Рафаэля Ходара в первом круге Уимблдона. Испанец обыграл британца Феликса Гилла со счётом 6:3, 6:3, 7:5.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:05 МСК
Рафаэль Ходар
26
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		3 5
             
Феликс Гилл
220
Великобритания
Феликс Гилл
Ф. Гилл

«Ходар лучше играет на других покрытиях, но у него огромная уверенность в себе, и если и есть турнир, где можно преподнести сюрприз, то это Уимблдон», — приводит слова Надаля Punto de Break.

Также Надаль высказался о предстоящем матче второго круга между Рафаэлем Ходаром и 71-й ракеткой мира Пабло Карреньо-Бустой.

«Ходар — фаворит в матче с Карреньо. Это игрок, который заставляет тебя выкладываться на пределе возможностей», — отметил он.

Календарь Уимблдона (м)
Сетка Уимблдона (м)
Материалы по теме
Победа Медведева, вылет Рублёва, новый тренер «Манчестер Сити». Главные события 29 июня
Победа Медведева, вылет Рублёва, новый тренер «Манчестер Сити». Главные события 29 июня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android