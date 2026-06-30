«Это игрок, который заставляет тебя выкладываться на максимум». Тони Надаль — о Ходаре
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Бывший тренер 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля Тони Надаль похвалил игру 19-летнего теннисиста Рафаэля Ходара в первом круге Уимблдона. Испанец обыграл британца Феликса Гилла со счётом 6:3, 6:3, 7:5.
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:05 МСК
26
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|
|3
|5
220
Феликс Гилл
Ф. Гилл
«Ходар лучше играет на других покрытиях, но у него огромная уверенность в себе, и если и есть турнир, где можно преподнести сюрприз, то это Уимблдон», — приводит слова Надаля Punto de Break.
Также Надаль высказался о предстоящем матче второго круга между Рафаэлем Ходаром и 71-й ракеткой мира Пабло Карреньо-Бустой.
«Ходар — фаворит в матче с Карреньо. Это игрок, который заставляет тебя выкладываться на пределе возможностей», — отметил он.
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