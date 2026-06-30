Новак Джокович встретился с Дэвидом Бекхэмом и Bad Bunny
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Обладатель 24 титулов турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (восьмая ракетка мира) встретился с британским футболистом Дэвидом Бекхэмом и пуэрто-риканским рэпером и певцом Бенито Окасио (Bad Bunny) после выхода во второй круг Уимблдона.
Фото: Социальные сети Уимблдона
Вчера, 29 июня, Джокович прошёл во второй круг Уимблдона, обыграв китайца У Ибина (102-я строчка рейтинга) со счётом 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 21:00 МСК
102
У Ибин
У. Ибин
Окончен
1 : 3
|1
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|3
|4
|5
|
|7
|4
|4
|
|5
|6
|6
8
Новак Джокович
Н. Джокович
Новак Джокович обладатель семи титулов Уимблдона (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022). Больше Джоковича турнир выигрывал только швейцарский теннисист Роджер Федерер – на его счету восемь побед на главном травяном турнире.
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