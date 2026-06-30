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«Энергия волка на корте». Джокович — о победе над У Ибином

«Энергия волка на корте». Джокович — о победе над У Ибином
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24-кратный обладатель титулов на турнирах «Большого шлема» серб Новак Джокович выразил восторг от своей победы в первом круге Уимблдона над представителем Китая У Ибином и выходом во второй круг. Встреча закончилась со счётом 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 21:00 МСК
У Ибин
102
Китай
У Ибин
У. Ибин
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 4 4
6 		5 6 6
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Фото: Getty images

«Полная Луна в небе. Энергия волка на корте», – написал Джокович на своей странице в Х.

Завтра, 1 июля, сербский теннисист сыграет матч второго круга. Его соперником станет грек Стефанос Циципас, обыгравший в матче первого круга француза Юго Гастона со счётом 6:1, 6:4, 6:2. Циципас на данный момент занимает 87-е место в рейтинге ATP. Новак Джокович располагается на восьмой строчке.

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.

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