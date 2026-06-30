Елена Рыбакина выиграла в первом круге Уимблдона-2026
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Вторая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина смогла выйти во второй круг Уимблдона, обыграв француженку Лоис Буассон (154-я строчка рейтинга) со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Матч продлился 1 час 47 минут.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 17:20 МСК
154
Лоис Буассон
Л. Буассон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|1
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
По ходу матча Рыбакина сделала шесть эйсов, допустила три двойные ошибки, реализовала 2 брейк-поинта из 10, попадание первой подачи составило 55%. Лоис Буассон реализовала три эйса, совершила пять двойных ошибок, реализовала два брейк-поинта из восьми, попадание первой подачи – 59%.
Соперница Рыбакиной во втором круге определится в матче между румынкой Еленой-Габриэлой Русе (71-я строчка рейтинга) и американкой Кэти Макнелли (50-й номер рейтинга).
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