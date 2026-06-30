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Ига Швёнтек, Уимблдон-2026: результаты 30 июня, следующий соперник, путь до титула

Ига Швёнтек, Уимблдон-2026: результаты 30 июня, следующий соперник, путь до титула
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Сегодня, 30 июня, третья ракетка мира полька Ига Швёнтек провела первый матч на Уимблдоне-2026 и вышла во второй круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Иги Швёнтек. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Иги Швёнтек на Уимблдоне-2026:

  • Первый круг. Ига Швёнтек (Польша, 3) – Тэйлор Таунсенд (США) – 6:2, 1:6, 6:3.

Следующий матч на Уимблдоне-2026:

Возможная сетка Мирры Андреевой на Уимблдоне-2026:

  • Третий круг. Александра Эала (Филиппины)
  • Четвертый круг. Жасмин Паолини (Италия).
  • Четвертьфинал. Элина Свитолина (Украина).
  • Полуфинал. Елена Рыбакина (Казахстан).
  • Финал. Арина Соболенко (Беларусь).
Календарь Уимблдона (ж)
Турнирная сетка Уимблдона (ж)
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