Ига Швёнтек, Уимблдон-2026: результаты 30 июня, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 30 июня, третья ракетка мира полька Ига Швёнтек провела первый матч на Уимблдоне-2026 и вышла во второй круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Иги Швёнтек. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Иги Швёнтек на Уимблдоне-2026:

Первый круг. Ига Швёнтек (Польша, 3) – Тэйлор Таунсенд (США) – 6:2, 1:6, 6:3.

Следующий матч на Уимблдоне-2026:

Ига Швёнтек (Польша, 3) – Каролина Плишкова (Чехия).

Возможная сетка Мирры Андреевой на Уимблдоне-2026: