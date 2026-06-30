Александр Бублик одолел Танаси Коккинакиса в первом круге Уимблдона

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг Уимблдона, одолев в пяти сетах 491-ю ракетку мира австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4.

Матч продолжался 3 часа 39 минут. Бублик 27 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из девяти. Коккинакис также сделал 27 эйсов, при этом допустив шесть двойных ошибок и реализовав один брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником Бублика станет Кириян Жаке из Франции, занимающий 139-е место в рейтинге ATP.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.