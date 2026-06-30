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Танаси Коккинакис — Александр Бублик, результат матча 30 июня, счёт 2:3, 1 круг Уимблдон

Александр Бублик одолел Танаси Коккинакиса в первом круге Уимблдона
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг Уимблдона, одолев в пяти сетах 491-ю ракетку мира австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 15:45 МСК
Танаси Коккинакис
491
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 7 12 3 4
4 		6 6 10 6 6
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Матч продолжался 3 часа 39 минут. Бублик 27 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из девяти. Коккинакис также сделал 27 эйсов, при этом допустив шесть двойных ошибок и реализовав один брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником Бублика станет Кириян Жаке из Франции, занимающий 139-е место в рейтинге ATP.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.

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