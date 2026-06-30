Елена Рыбакина, Уимблдон-2026: результаты 30 июня, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 30 июня, вторая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина провела первый матч на Уимблдоне-2026, успешно выйдя во второй круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Елены Рыбакиной. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2026:

Первый круг. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – Лоис Буассон (Франция) – 6:4, 1:6, 6:3.

Возможная сетка Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2026:

Второй круг. Кэти Макнелли (США, 50).

Третий круг. Элисе Мертенс (Бельгия, 26).

Четвёртый круг. Диана Шнайдер (Россия, 15).

Четвертьфинал. Аманда Анисимова (США, 6).

Полуфинал. Ига Швёнтек (Польша, 3).

Финал. Арина Соболенко (Беларусь, 1).