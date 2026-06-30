Елена Рыбакина, Уимблдон-2026: результаты 30 июня, следующий соперник, путь до титула
Сегодня, 30 июня, вторая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина провела первый матч на Уимблдоне-2026, успешно выйдя во второй круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Елены Рыбакиной. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.
Результаты Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2026:
- Первый круг. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – Лоис Буассон (Франция) – 6:4, 1:6, 6:3.
Возможная сетка Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2026:
- Второй круг. Кэти Макнелли (США, 50).
- Третий круг. Элисе Мертенс (Бельгия, 26).
- Четвёртый круг. Диана Шнайдер (Россия, 15).
- Четвертьфинал. Аманда Анисимова (США, 6).
- Полуфинал. Ига Швёнтек (Польша, 3).
- Финал. Арина Соболенко (Беларусь, 1).
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