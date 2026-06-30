Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона, переиграв на старте турнира Билли Харриса из Великобритании со счётом 6:3, 5:7, 6:3, 6:3.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 16:40 МСК
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 1
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|3
|4
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|5
|6
|6
|
|7
|3
|3
155
Билли Харрис
Б. Харрис
Матч продолжался 2 часа 58 минут. 22-я ракетка мира Хачанов сделал 12 эйсов и четыре двойные ошибки, реализовав при этом 6 брейк-пойнтов из 10. Его соперник 155-я ракетка мира Харрис сделал восемь эйсов и две двойные ошибки, сумев реализовать 3 брейк-пойнта из 10.
Следующим соперником российского спортсмена станет 56-я ракетка мира немецкий теннисист Янник Ханфман. Матч состоится завтра, 1 июня.
Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.
Комментарии
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