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Карен Хачанов — Билли Харрис, результат матча 30 июня, счёт 3:1, 1 круг Уимблдон

Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона, переиграв на старте турнира Билли Харриса из Великобритании со счётом 6:3, 5:7, 6:3, 6:3.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 16:40 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 6
3 		7 3 3
             
Билли Харрис
155
Великобритания
Билли Харрис
Б. Харрис

Матч продолжался 2 часа 58 минут. 22-я ракетка мира Хачанов сделал 12 эйсов и четыре двойные ошибки, реализовав при этом 6 брейк-пойнтов из 10. Его соперник 155-я ракетка мира Харрис сделал восемь эйсов и две двойные ошибки, сумев реализовать 3 брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником российского спортсмена станет 56-я ракетка мира немецкий теннисист Янник Ханфман. Матч состоится завтра, 1 июня.

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.

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