Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона, переиграв на старте турнира Билли Харриса из Великобритании со счётом 6:3, 5:7, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 58 минут. 22-я ракетка мира Хачанов сделал 12 эйсов и четыре двойные ошибки, реализовав при этом 6 брейк-пойнтов из 10. Его соперник 155-я ракетка мира Харрис сделал восемь эйсов и две двойные ошибки, сумев реализовать 3 брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником российского спортсмена станет 56-я ракетка мира немецкий теннисист Янник Ханфман. Матч состоится завтра, 1 июня.

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.