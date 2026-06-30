Анна Блинкова обыграла Стародубцеву в первом круге Уимблдона-2026

Россиянка Анна Блинкова (114-я строчка рейтинга) смогла выйти во второй круг Уимблдона, обыграв украинку Юлию Стародубцеву (55-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:1. Матч продлился 2 часа 27 минут.

По ходу матча Блинкова сделала два эйса, допустила три двойные ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 10, попадание первой подачи составило 61%. Юлия Стародубцева подала три эйса, совершила три двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 14, попадание первой подачи — 64%.

Соперница Блинковой во втором круге определится в матче между украинкой Мартой Костюк (13-я строчка рейтинга) и аргентинкой Надей Подорошкой (574-й номер рейтинга).