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Юлия Стародубцева – Анна Блинкова, результат матча 30 июня 2026, счёт: 1:2, 1-й круг Уимблдона-2026

Анна Блинкова обыграла Стародубцеву в первом круге Уимблдона-2026
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Россиянка Анна Блинкова (114-я строчка рейтинга) смогла выйти во второй круг Уимблдона, обыграв украинку Юлию Стародубцеву (55-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:1. Матч продлился 2 часа 27 минут.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 17:25 МСК
Юлия Стародубцева
55
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 1
6 3 		6 6
         
Анна Блинкова
114
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

По ходу матча Блинкова сделала два эйса, допустила три двойные ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 10, попадание первой подачи составило 61%. Юлия Стародубцева подала три эйса, совершила три двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 14, попадание первой подачи — 64%.

Соперница Блинковой во втором круге определится в матче между украинкой Мартой Костюк (13-я строчка рейтинга) и аргентинкой Надей Подорошкой (574-й номер рейтинга).

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
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