Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Наварро — Паула Бадоса, результат матча 30 июня, счёт 2:1, 1 круг Уимблдон

Паула Бадоса вылетела в первом круге Уимблдона, проиграв американке Эмме Наварро
Комментарии

Испанская теннисистка Паула Бадоса вылетела с Уимблдона, проиграв в матче первого круга 26-й ракетке мира Эмме Наварро (США) со счётом 6:4, 3:6, 5:7.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 17:35 МСК
Эмма Наварро
26
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Паула Бадоса
141
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Эмма Наварро шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Паула Бадоса сделала 10 эйсов, семь двойных ошибок и сумела реализовать два брейк-пойнта из восьми.

Американка Эмма Наварро во втором круге турнира сыграет с 91-й ракеткой мира Оксаной Селехметьевой (Испания), которая обыграла Синью Краус (Австрия) в своём стартовом матче со счётом 6:1, 7:5.

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.

Турнирная сетка Уимблдона (ж)
Календарь Уимблдона (ж)
Материалы по теме
Мирра впервые победила в статусе чемпионки ТБШ! Её следующая соперница уже брала Уимблдон
Мирра впервые победила в статусе чемпионки ТБШ! Её следующая соперница уже брала Уимблдон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android