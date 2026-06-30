Паула Бадоса вылетела в первом круге Уимблдона, проиграв американке Эмме Наварро

Испанская теннисистка Паула Бадоса вылетела с Уимблдона, проиграв в матче первого круга 26-й ракетке мира Эмме Наварро (США) со счётом 6:4, 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Эмма Наварро шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Паула Бадоса сделала 10 эйсов, семь двойных ошибок и сумела реализовать два брейк-пойнта из восьми.

Американка Эмма Наварро во втором круге турнира сыграет с 91-й ракеткой мира Оксаной Селехметьевой (Испания), которая обыграла Синью Краус (Австрия) в своём стартовом матче со счётом 6:1, 7:5.

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.