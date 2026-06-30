Паула Бадоса вылетела в первом круге Уимблдона, проиграв американке Эмме Наварро
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Испанская теннисистка Паула Бадоса вылетела с Уимблдона, проиграв в матче первого круга 26-й ракетке мира Эмме Наварро (США) со счётом 6:4, 3:6, 5:7.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 17:35 МСК
26
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|7
|
|3
|5
141
Паула Бадоса
П. Бадоса
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Эмма Наварро шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Паула Бадоса сделала 10 эйсов, семь двойных ошибок и сумела реализовать два брейк-пойнта из восьми.
Американка Эмма Наварро во втором круге турнира сыграет с 91-й ракеткой мира Оксаной Селехметьевой (Испания), которая обыграла Синью Краус (Австрия) в своём стартовом матче со счётом 6:1, 7:5.
Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.
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