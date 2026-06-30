Элина Свитолина сенсационно проиграла 77-й ракетке мира Дарье Снигур в 1-м круге Уимблдона

Восьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026, уступив своей соотечественнице Дарье Снигур (77-й номер рейтинга) со счётом 5:7: 2:6. Матч продлился 1 час 7 минут.

По ходу матча Элина Свитолина подала один эйс, допустила четыре двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из шести, попадание первой подачи составило 50%. Дарья Снигур не сделала ни одного эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, попадание первой подачи — 80%.

Соперницей Дарьи Снигур во втором круге будет француженка Леолия Жанжан (132-я строчка рейтинга).