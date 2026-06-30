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Элина Свитолина – Дарья Снигур, результат матча 30 июня 2026, счёт: 0:2, 1-й круг Уимблдона.

Элина Свитолина сенсационно проиграла 77-й ракетке мира Дарье Снигур в 1-м круге Уимблдона
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Восьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026, уступив своей соотечественнице Дарье Снигур (77-й номер рейтинга) со счётом 5:7: 2:6. Матч продлился 1 час 7 минут.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 19:10 МСК
Элина Свитолина
8
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Дарья Снигур
77
Украина
Дарья Снигур
Д. Снигур

По ходу матча Элина Свитолина подала один эйс, допустила четыре двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из шести, попадание первой подачи составило 50%. Дарья Снигур не сделала ни одного эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, попадание первой подачи — 80%.

Соперницей Дарьи Снигур во втором круге будет француженка Леолия Жанжан (132-я строчка рейтинга).

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