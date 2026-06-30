Элина Свитолина сенсационно проиграла 77-й ракетке мира Дарье Снигур в 1-м круге Уимблдона
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Восьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026, уступив своей соотечественнице Дарье Снигур (77-й номер рейтинга) со счётом 5:7: 2:6. Матч продлился 1 час 7 минут.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 19:10 МСК
8
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
77
Дарья Снигур
Д. Снигур
По ходу матча Элина Свитолина подала один эйс, допустила четыре двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из шести, попадание первой подачи составило 50%. Дарья Снигур не сделала ни одного эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, попадание первой подачи — 80%.
Соперницей Дарьи Снигур во втором круге будет француженка Леолия Жанжан (132-я строчка рейтинга).
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