«На мать стоял». Александр Бублик — о победе в первом круге Уимблдона

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом в первом круге Уимблдона. Пятисетовый поединок завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4.

«На мать стоял» — написал Бублик в своём телеграм-канале.

На второй стадии Уимблдона Бублик встретится с Кирьяном Жаке (Франция). На данный момент он занимает 139-е место в рейтинге ATP.

Уимблдон 2026 года начался 29 июня и завершится 12 июля. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Александр Бублик является 11-й ракеткой мира и обладателем девяти титулов ATP в одиночном разряде.