«На мать стоял». Александр Бублик — о победе в первом круге Уимблдона
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Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом в первом круге Уимблдона. Пятисетовый поединок завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 15:45 МСК
491
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|7 12
|3
|4
|
|6
|6 10
|6
|6
11
Александр Бублик
А. Бублик
«На мать стоял» — написал Бублик в своём телеграм-канале.
На второй стадии Уимблдона Бублик встретится с Кирьяном Жаке (Франция). На данный момент он занимает 139-е место в рейтинге ATP.
Уимблдон 2026 года начался 29 июня и завершится 12 июля. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Александр Бублик является 11-й ракеткой мира и обладателем девяти титулов ATP в одиночном разряде.
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