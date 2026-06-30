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«На мать стоял». Александр Бублик — о победе в первом круге Уимблдона

«На мать стоял». Александр Бублик — о победе в первом круге Уимблдона
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Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом в первом круге Уимблдона. Пятисетовый поединок завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 15:45 МСК
Танаси Коккинакис
491
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 7 12 3 4
4 		6 6 10 6 6
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«На мать стоял» — написал Бублик в своём телеграм-канале.

На второй стадии Уимблдона Бублик встретится с Кирьяном Жаке (Франция). На данный момент он занимает 139-е место в рейтинге ATP.

Уимблдон 2026 года начался 29 июня и завершится 12 июля. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Александр Бублик является 11-й ракеткой мира и обладателем девяти титулов ATP в одиночном разряде.

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