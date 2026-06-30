«Просто рада быть здесь». Швёнтек — о победе в первом круге Уимблдона–2026
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Третья ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала об ощущениях после победы в первом круге Уимблдона-2026.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 15:40 МСК
79
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
1 : 2
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|6
3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Не уверена, что сейчас вообще могу много говорить (улыбается). Последние недели получились очень сложными. Да и сезон складывался совсем не так, как мне хотелось.
Кажется, в этом году я не выиграла ни одного трёхсетовика. Поэтому особенно рада, что смогла сделать это здесь. Для меня очень много значит начать защиту титула с победы. Я просто рада быть здесь», — сказала Швёнтек в интервью на корте.
Ига Швёнтек является победительницей Уимблдона 2025 года — в финале ей удалось обыграть американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
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