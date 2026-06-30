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«Просто рада быть здесь». Швёнтек — о победе в первом круге Уимблдона–2026

«Просто рада быть здесь». Швёнтек — о победе в первом круге Уимблдона–2026
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Третья ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала об ощущениях после победы в первом круге Уимблдона-2026.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 15:40 МСК
Тэйлор Таунсенд
79
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		2 6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Не уверена, что сейчас вообще могу много говорить (улыбается). Последние недели получились очень сложными. Да и сезон складывался совсем не так, как мне хотелось.

Кажется, в этом году я не выиграла ни одного трёхсетовика. Поэтому особенно рада, что смогла сделать это здесь. Для меня очень много значит начать защиту титула с победы. Я просто рада быть здесь», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Ига Швёнтек является победительницей Уимблдона 2025 года — в финале ей удалось обыграть американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

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