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Александр Блокс — Александр Зверев, результат матча 30 июня, счёт 1:3, 1 круг Уимблдон

Александр Зверев пробился во второй круг Уимблдона
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Чемпион «Ролан Гаррос» 2026 года немецкий теннисист Александр Зверев переиграл 36-ю ракетку мира бельгийца Александра Блокса в матче первого круга Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0).

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 18:10 МСК
Александр Блокс
36
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 10 6 5 6 0
6 		6 8 7 7 7 7
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 2 часа 54 минуты. Зверев 20 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-пойнта из пяти. Блокс сделал 16 эйсов и восемь двойных ошибок. А также теннисист сумел реализовать один брейк-поинт из четырёх.

Следующим соперником третьей ракетки мира Александра Зверева станет 75-я ракетка мира Валантен Руае (Франция).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.

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