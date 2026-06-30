Александр Зверев пробился во второй круг Уимблдона

Чемпион «Ролан Гаррос» 2026 года немецкий теннисист Александр Зверев переиграл 36-ю ракетку мира бельгийца Александра Блокса в матче первого круга Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0).

Матч продолжался 2 часа 54 минуты. Зверев 20 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-пойнта из пяти. Блокс сделал 16 эйсов и восемь двойных ошибок. А также теннисист сумел реализовать один брейк-поинт из четырёх.

Следующим соперником третьей ракетки мира Александра Зверева станет 75-я ракетка мира Валантен Руае (Франция).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.