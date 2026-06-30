Александр Зверев пробился во второй круг Уимблдона
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Чемпион «Ролан Гаррос» 2026 года немецкий теннисист Александр Зверев переиграл 36-ю ракетку мира бельгийца Александра Блокса в матче первого круга Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0).
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 18:10 МСК
36
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 10
|6 5
|6 0
|
|6 8
|7 7
|7 7
3
Александр Зверев
А. Зверев
Матч продолжался 2 часа 54 минуты. Зверев 20 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-пойнта из пяти. Блокс сделал 16 эйсов и восемь двойных ошибок. А также теннисист сумел реализовать один брейк-поинт из четырёх.
Следующим соперником третьей ракетки мира Александра Зверева станет 75-я ракетка мира Валантен Руае (Франция).
Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.
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