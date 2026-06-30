Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2026
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Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 15-ю строчку мирового рейтинга, смогла выйти во второй круг Уимблдона, обыграв немку Еву Лис (76-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1. Матч продлился 1 час 5 минут.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 20:10 МСК
15
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
76
Ева Лис
Е. Лис
По ходу матча Диана Шнайдер сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку, реализовала все пять брейк-пойнтов из пяти, попадание первой подачи составило 67%. Ева Лис не подала ни одного эйса, совершила две двойные ошибки, реализовала два брейк-пойнта из двух, попадание первой подачи – 68%.
Соперницей Дианы Шнайдер во втором круге Уимблдона будет россиянка Людмила Самсонова (41-й номер рейтинга).
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