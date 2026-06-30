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Александр Зверев, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Александр Зверев, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
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Стал известен обновлённый путь к титулу третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева. В первом круге он обыграл представителя Бельгии Александра Блокса, занимающего 36-ю строчку мирового рейтинга ATP.

Возможный путь Александра Зверева до титула Уимблдона после первого круга:

второй круг. Валантен Руае (Франция, 75-я);
третий круг. Маркос Герон (США, 92-я);
четвёртый круг. Иржи Легечка (Чехия, 14-я);
четвертьфинал. Тейлор Фриц (США, седьмая);
полуфинал. Алекс де Минор (Австралия, шестая);
финал. Янник Синнер (Италия, первая).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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