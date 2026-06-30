Марта Костюк выиграла матч первого круга Уимблдона за 54 минуты

13-я ракетка мира Марта Костюк (Украина) вышла во второй круг Уимблдона, переиграв в стартовом матче 574-й номер рейтинга Надю Подорошку (Аргентина). Матч закончился со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 54 минуты. Костюк шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница Подорошка не сделала эйсов, допустив четыре двойные ошибки. Брейк-пойнты представительница Аргентины реализовать не смогла.

Следующим противником Марты Костюк станет представительница России Анна Блинкова, занимающая 114-е место в рейтинге WTA.

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.