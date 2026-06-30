Марта Костюк выиграла матч первого круга Уимблдона за 54 минуты
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13-я ракетка мира Марта Костюк (Украина) вышла во второй круг Уимблдона, переиграв в стартовом матче 574-й номер рейтинга Надю Подорошку (Аргентина). Матч закончился со счётом 6:1, 6:2.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 20:30 МСК
574
Надя Подорошка
Н. Подорошка
Окончен
0 : 2
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|2
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13
Марта Костюк
М. Костюк
Встреча продолжалась 54 минуты. Костюк шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница Подорошка не сделала эйсов, допустив четыре двойные ошибки. Брейк-пойнты представительница Аргентины реализовать не смогла.
Следующим противником Марты Костюк станет представительница России Анна Блинкова, занимающая 114-е место в рейтинге WTA.
Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.
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