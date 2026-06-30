Людмила Самсонова прошла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв Полину Кудерметову
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (41-й номер рейтинга) выиграла в первом круге Уимблдона-2026 у узбекистанки Полины Кудерметовой (113-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 11 минут.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 20:15 МСК
113
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
41
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
По ходу матча Людмила Самсонова сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку, реализовала четыре брейк-поинта из семи, попадание первой подачи составило 57%. Полина Кудерметова два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки, реализовала один брейк-поинт из пяти, попадание первой подачи – 67%.
Во втором круге Уимблдона Самсонова встретится со своей соотечественницей Дианой Шнайдер (15-я строчка рейтинга).
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