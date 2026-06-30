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Полина Кудерметова – Людмила Самсонова, результат матча 30 июня 2026, счёт: 0:2, 1-й круг Уимблдона-2026

Людмила Самсонова прошла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв Полину Кудерметову
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (41-й номер рейтинга) выиграла в первом круге Уимблдона-2026 у узбекистанки Полины Кудерметовой (113-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 11 минут.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 20:15 МСК
Полина Кудерметова
113
Узбекистан
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Людмила Самсонова
41
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

По ходу матча Людмила Самсонова сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку, реализовала четыре брейк-поинта из семи, попадание первой подачи составило 57%. Полина Кудерметова два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки, реализовала один брейк-поинт из пяти, попадание первой подачи – 67%.

Во втором круге Уимблдона Самсонова встретится со своей соотечественницей Дианой Шнайдер (15-я строчка рейтинга).

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
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