Григор Димитров вышел во второй круг Уимблдона, переиграв соперника в трёх сетах
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Полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг Уимблдона, обыграв в первом матче турнира Дэйна Суини (Австралия). Поединок закончился со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 7:5.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
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Дэйн Суини
Д. Суини
Окончен
0 : 3
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Григор Димитров
Г. Димитров
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Димитров 23 раза подал навылет и допустил шесть двойных ошибок, реализовав при этом 5 брейк-пойнтов из 11. Суини сделал четыре эйса, пять двойных ошибок и сумел реализовать два брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге турнира Димитров сыграет с 18-й ракеткой мира Якубом Меншиком (Чехия).
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующий чемпион турнира — первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
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