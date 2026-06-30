Григор Димитров вышел во второй круг Уимблдона, переиграв соперника в трёх сетах

Полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг Уимблдона, обыграв в первом матче турнира Дэйна Суини (Австралия). Поединок закончился со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Димитров 23 раза подал навылет и допустил шесть двойных ошибок, реализовав при этом 5 брейк-пойнтов из 11. Суини сделал четыре эйса, пять двойных ошибок и сумел реализовать два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира Димитров сыграет с 18-й ракеткой мира Якубом Меншиком (Чехия).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующий чемпион турнира — первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.