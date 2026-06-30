Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дэйн Суини — Григор Димитров, результат матча 30 июня, счёт 0:3, 1 круг Уимблдон

Григор Димитров вышел во второй круг Уимблдона, переиграв соперника в трёх сетах
Комментарии

Полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг Уимблдона, обыграв в первом матче турнира Дэйна Суини (Австралия). Поединок закончился со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 7:5.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Дэйн Суини
127
Австралия
Дэйн Суини
Д. Суини
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		3 5
7 7 		6 7
             
Григор Димитров
146
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Димитров 23 раза подал навылет и допустил шесть двойных ошибок, реализовав при этом 5 брейк-пойнтов из 11. Суини сделал четыре эйса, пять двойных ошибок и сумел реализовать два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира Димитров сыграет с 18-й ракеткой мира Якубом Меншиком (Чехия).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующий чемпион турнира — первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Календарь Уимблдона (м)
Сетка Уимблдона (м)
Материалы по теме
«Ненавижу переходить с одного покрытия на другое». Медведев — после старта Уимблдона
«Ненавижу переходить с одного покрытия на другое». Медведев — после старта Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android