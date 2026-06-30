«Меня переполняют эмоции в такие моменты». Рыбакина – о проигранном сете в матче Уимблдона

Вторая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина рассказала об ощущениях во время матча первого круга Уимблдона-2026.

– Это был действительно сложный матч. Психологически было тяжело, потому что я проиграла много матчей перед этим [Уимблдоном-2026]. Мне пришлось сильно постараться, чтобы это не повторилось здесь. Надеюсь, следующий матч я сыграю лучше, мне есть над чем работать.

– Вы выглядели очень спокойной, когда проиграли сет. Вы на самом деле не чувствовали напряжения?

– Ни в коем случае (смеется). Меня переполняют эмоции в такие моменты, и люди, которые меня знают, конечно, видят, когда я нервничаю. Но я стараюсь держать себя в руках, – сказала Рыбакина в послематчевом интверью.

Во втором круге Уимблдона Рыбакина встретится с американкой Кэти Макнелли (50-я ракетка мира). Встреча состоится 2 июля.

Елена Рыбакина выиграла Уимблдонский турнир в 2022 году.