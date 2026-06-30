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Рыбакина прокомментировала свою игру на старте Уимблдона

Рыбакина прокомментировала свою игру на старте Уимблдона
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ощущениями от первого матча на Уимблдоне. На старте турнира теннисистка обыграла француженку Лоис Буассон со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 17:20 МСК
Лоис Буассон
154
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		1 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Тяжёлый первый матч, но я рада, что смогла победить и буду играть дальше.

— Лоис больше грунтовичка, что в её игре сегодня доставило вам проблемы?
— Она играла довольно высоко для травы, мне было тяжело приспособиться к этим высоким мячам, коротким резаным. Рада, что смогла выиграть, но надо больше работать над такими вещами. Ещё подача шла с переменным успехом, хотелось бы, чтобы процент был повыше. Это тоже надо улучшать к следующим матчам, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Во втором круге Уимблдона Елена Рыбакина сыграет с американкой Кэти Макнелли, занимающей 50-е место в рейтинге WTA.

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