«Это он — тот, кто подаёт со скоростью 225 км/ч!» Зверев — об Александре Блоксе

Третья ракетка мира немец Александр Зверев рассказал, как он относится с бельгийскому теннисисту Александру Блоксу (36-я строчка рейтинга), которого он сегодня, 30 июня, обыграл в матче первого круга Уимблдона-2026.

– Можете начать, пожалуйста, с того, чтобы сказать, насколько сложным был матч с Александром Блоксом?

– О, было очень сложно! Когда я увидел результаты жеребьёвки, подумал: «О нет, опять то же самое, что и в прошлый раз! Я с ним играл! Это он — тот, кто подаёт со скоростью 225 км/ч!» Александр — невероятный игрок! Он ещё очень молод, но то, как поднялся в рейтинге в этом году… это просто не укладывается у меня в голове! Блокс начал этот год за пределами топ-100, а сейчас — в топ-30 мира! – сказал Зверев в интервью с корта.