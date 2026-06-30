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«Это он — тот, кто подаёт со скоростью 225 км/ч!» Зверев — об Александре Блоксе

«Это он — тот, кто подаёт со скоростью 225 км/ч!» Зверев — об Александре Блоксе
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев рассказал, как он относится с бельгийскому теннисисту Александру Блоксу (36-я строчка рейтинга), которого он сегодня, 30 июня, обыграл в матче первого круга Уимблдона-2026.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 18:10 МСК
Александр Блокс
36
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 10 6 5 6 0
6 		6 8 7 7 7 7
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

– Можете начать, пожалуйста, с того, чтобы сказать, насколько сложным был матч с Александром Блоксом?
– О, было очень сложно! Когда я увидел результаты жеребьёвки, подумал: «О нет, опять то же самое, что и в прошлый раз! Я с ним играл! Это он — тот, кто подаёт со скоростью 225 км/ч!» Александр — невероятный игрок! Он ещё очень молод, но то, как поднялся в рейтинге в этом году… это просто не укладывается у меня в голове! Блокс начал этот год за пределами топ-100, а сейчас — в топ-30 мира! – сказал Зверев в интервью с корта.

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