Уимблдон-2026, мужчины: результаты матчей 30 июня

30 июня на травяных кортах Лондона продолжился розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Первый круг. Результаты на 30 июня (частично):

Янник Ханфман (Германия) — Джованни Мпетчи Перрикар — 6:7 (6:8), 7:6 (11:9), 6:2, 6:3;

Со Симабукуро (Япония) — Жайме Фария (Португалия — 6:7 (6:8), 3:6, 7:6 (7:2), 3:6;

Адриан Маннарино (Франция) — Титуан Дрог (Франция) — 6:2, 6:4, 6:1;

Валантен Руае (Франция) — Харри Уэнделкен (Великобритания) — 4:6, 6:3, 6:3, 6:3;

Камиль Майхшак (Польша) — Алехандро Табило (Чили) — 6:3, 7:5, 7:5;

Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Ринки Хидзиката — 7:6 (7:4), 3:6, 5:7, 6:4, 6:3;

Алекс де Минор (Австралия) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — 7:6 (7:5), 6:1, 6:0;

Отто Виртанен (Финляндия) — Бен Шелтон (США) — 6:4, 3:6, 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (11:9);

Алекс Михельсон (США) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:3, 6:4, 2:6, 3:6, 2:6;

Маттео Арнальди (Италия) — Кентен Алис (Франция) — 6:3, 1:6, 6:7 (5:7), 3:6;

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Артур Ферри (Великобритания) — 6:3, 2:6, 2:6, 1:6;

Пабло Льямас Руис (Испания) — Захари Свайда (США) — 1:6, 2:6, 4:6;

Бенжамен Бонзи (Франция) — Габриэль Диалло (Канада) — 6:1, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6, 1:3 (снятие Бонзи);

Тейлор Фриц (США) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 6:4, 6:3;

Танаси Коккинакис (Австралия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 3:6, 7:6 (12:10), 3:6, 4:6;

Уго Умбер (Франция) — Зизу Бергс (Бельгия) — 2:6, 5:7, 6:4, 6:3, 3:6;

Брендон Накашима (США) — Джек Пиннингтон (Великобритания) — 6:3, 7:6 (7:5), 7:5;

Кириян Жаке (Франция) — Вилюс Гаубас (Литва) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:2);

Хауме Мунар (Испания) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 6:1, 6:4, 6:3;

Карен Хачанов (Россия) — Билли Харрис (Великобритания) — 6:3, 5:7, 6:3, 6:3;

Якуб Меншик (Чехия) — Тоби Самуэль (Великобритания) — 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7);

Патрик Кипсон (США) — Маккензи Макдональд (США) — 3:6, 6:1, 6:4, 6:4;

Лоренцо Сонего (Италия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:4, 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4);

Корентен Муте (Франция) — Маркос Герон (США) — 6:4, 4:6, 5:7, 4:6;

Александр Блокс (Бельгия) — Александр Зверев (Германия) — 4:6, 7:6 (10:8), 6:7 (5:7), 6:7 (0:7);

Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Артюр Фис (Франция) — 5:7, 1:6, 3:6;

Таллон Грикспор (Нидерландцы) — Джеймс Дакворт (Австралия) — 4:6, 6:4, 5:7, 4:6;

Стэн Вавринка (Швейцария) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6 (9:7), 6:7 (16:18), 6:7 (7:9), 6:7 (5:7);

Дэйн Суини (Австралия) — Григор Димитров ( Болгария) — 6:7 (4:7), 3:6, 5:7;

Иржи Легечка (Чехия) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:4, 6:2, 6:4;

Вит Коприва (Чехия) — Ян Хоински (Великобритания) — 3:6, 5:7, 2:6;

Алекс Молчан (Словакия) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:4, 3:6, 7:5 (перенесён из-за темноты);

Фрэнсис Тиафо (США) — Теренс Атман (Франция) — 7:6 (8:6), 6:1, 4:6 (перенесён);

Мариано Навоне (Аргентина) — Флавио Коболли (Италия) — 6:1, 6:7 (5:7), 3:6 (перенесён).