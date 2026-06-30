Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс – Майя Джойнт, результат матча 30 июня 2026, счёт: 1:2, 1-й круг Уимблдона-2026

Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона-2026 20-летней Майе Джойнт
Комментарии

Обладательница 23 титулов турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026, проиграв австралийке Майе Джойнт (87-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. Матч продлился 2 часа 21 минуту.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 8 3
6 		6 6 6
         
Майя Джойнт
87
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

По ходу матча Серена Уильямс сделала семь эйсов, допустила семь двойных ошибок, реализовала 3 брейк-поинта из 11, попадание первой подачи составило 59%. Майя Джойнт девять раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок, реализовала 5 брейк-поинтов из 11, попадание первой подачи – 64%.

Соперницей Джойнт во втором круге Уимблдона будет представительница Филиппин Александра Эала (32-я строчка рейтинга).

Разница между Сереной Уильямс и Майей Джойнт составляет 24 года.

Турнирная сетка Уимблдона (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
Материалы по теме
«Это он — тот, кто подаёт со скоростью 225 км/ч!» Зверев — об Александре Блоксе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android