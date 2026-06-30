Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона-2026 20-летней Майе Джойнт
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Обладательница 23 титулов турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026, проиграв австралийке Майе Джойнт (87-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. Матч продлился 2 часа 21 минуту.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7 8
|3
|
|6 6
|6
87
Майя Джойнт
М. Джойнт
По ходу матча Серена Уильямс сделала семь эйсов, допустила семь двойных ошибок, реализовала 3 брейк-поинта из 11, попадание первой подачи составило 59%. Майя Джойнт девять раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок, реализовала 5 брейк-поинтов из 11, попадание первой подачи – 64%.
Соперницей Джойнт во втором круге Уимблдона будет представительница Филиппин Александра Эала (32-я строчка рейтинга).
Разница между Сереной Уильямс и Майей Джойнт составляет 24 года.
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