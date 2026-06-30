Маттео Берреттини переиграл Стэна Вавринку в первом круге Уимблдона

Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел во второй круг Уимблдона — 2026, переиграв в стартовом матче трёхкратного чемпиона ТБШ швейцарца Стэна Вавринку. Матч закончился со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (18:16), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 4 часа 28 минут. Берреттини 29 раз подал навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки. А также итальянец реализовал один брейк-пойнт из шести. Вавринка сделал 18 эйсов, семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Берреттини станет француз Артюр Фис, занимающий 24-е место в рейтинге ATP.

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.