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Стен Вавринка — Маттео Берреттини, результат матча 30 июня, счёт 1:3, 1 круг Уимблдон

Маттео Берреттини переиграл Стэна Вавринку в первом круге Уимблдона
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел во второй круг Уимблдона — 2026, переиграв в стартовом матче трёхкратного чемпиона ТБШ швейцарца Стэна Вавринку. Матч закончился со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (18:16), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 19:35 МСК
Стэн Вавринка
109
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 9 		6 16 6 7 6 5
6 7 		7 18 7 9 7 7
             
Маттео Берреттини
51
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Встреча продолжалась 4 часа 28 минут. Берреттини 29 раз подал навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки. А также итальянец реализовал один брейк-пойнт из шести. Вавринка сделал 18 эйсов, семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Берреттини станет француз Артюр Фис, занимающий 24-е место в рейтинге ATP.

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.

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