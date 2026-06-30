Маттео Берреттини переиграл Стэна Вавринку в первом круге Уимблдона
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел во второй круг Уимблдона — 2026, переиграв в стартовом матче трёхкратного чемпиона ТБШ швейцарца Стэна Вавринку. Матч закончился со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (18:16), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 19:35 МСК
109
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 16
|6 7
|6 5
|
|7 18
|7 9
|7 7
51
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Встреча продолжалась 4 часа 28 минут. Берреттини 29 раз подал навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки. А также итальянец реализовал один брейк-пойнт из шести. Вавринка сделал 18 эйсов, семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.
Следующим соперником Берреттини станет француз Артюр Фис, занимающий 24-е место в рейтинге ATP.
Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.
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