Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 30 июня

30 июня на травяных кортах продолжился розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках второго игрового дня прошли матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Женщины. Первый круг. Результаты на 30 июня:

Елена Рыбакина (Казахстан) – Лоис Буассон (Франция) – 6:4, 1:6, 6:3;

Кэти Макнелли (США) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 7:5, 6:3;

Мария Тимофеева (Узбекистан) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 6:3, 6:3;

Элисе Мертенс (Бельгия) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:2, 6:4;

Мари Боузкова (Чехия) – Талия Гибсон (Австралия) – 6:1, 3:6, 6:2;

Тайра Катерина Грант (Италия) – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 6:2;

Людмила Самсонова (Россия) – Полина Кудерметова (Узбекистан) – 6:3, 6:3;

Диана Шнайдер (Россия) – Ева Лис (Германия) – 7:5, 6:1;

Линда Носкова (Чехия) – Элла Зайдель (Германия) – 6:4, 6:3;

Камила Осорио (Колумбия) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 6:2, 6:1;

Кимберли Биррелл (Австралия) – Алина Корнеева (Россия) – 6:3, 0:6, 6:2;

Сорана Кырстя (Румыния) – Сара Бейлек (Чехия) – 6:1, 7:6 (8:6);

Мэдисон Киз (США) – Кейла Дей (США) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:3;

Кэйти Суон (Великобритания) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:4, 6:4;

Софья Кенин (США) – Петра Марчинко (Хорватия) – 7:6 (7:4), 6:4;

Аманда Анисимова (США) – Лина Джёрческа (Северная Македония) – 6:3, 6:2;

Ига Швёнтек (Польша) – Тэйлор Таунсенд (США) – 6:1, 2:6, 6:3;

Каролина Плишкова (Чехия) – Тереза Валентова (Чехия) – 6:3, 6:4;

Майя Джойнт (Австралия) – Серена Уильямс (США) – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3;

Александра Эала (Филиппины) – Рената Сарасуа (Мексика) – 6:1, 6:2;

Мария Саккари (Греция) – Клара Таусон (Дания) – 6:3: 6:3;

Камилла Рахимова (Узбекистан) – Ангелина Калинина (Украина) – 4:6, 6:4, 7:5;

Виктория Голубич (Швейцария) – Ирина Шиманович (Беларусь) – 6:2, 2:6, 6:1;

Жасмин Паолини (Италия) – Робин Монтгомери (США) – 0:6, 6:4, 7:5;

Марта Костюк (Украина) – Надя Подорошка (Аргентина) – 6:1, 6:2;

Анна Блинкова (Россия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:1;

Оксана Селехметьева (Испания) – Синья Краус (Австрия) – 6:1, 7:5;

Эмма Наварро (США) – Паула Бадоса (Испания) – 4:6, 6:3, 7:5;

Эшлин Крюгер (США) – Донна Векич (Хорватия) – 3:6, 7:6 (7:3), 6:4;

Мариам Болквадзе (Грузия) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:2, 2:6, 6:4;

Леолия Жанжан (Франция) – Вероника Эрьявец (Словения) – 6:4, 4:6, 7:6 (10:6);

Дарья Снигур (Украина) – Элина Свитолина (Украина) – 7:5, 6:2.