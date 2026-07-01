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Пять чемпионов ТБШ не смогли выйти во второй круг Уимблдона

Пять чемпионов ТБШ не смогли выйти во второй круг Уимблдона
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Пять чемпионов турниров «Большого шлема» проиграли в первом круге Уимблдона 2026 года.

В двух одиночных сетках Уимблдона-2026 перед стартом турнира было 19 чемпионов ТБШ (шесть мужчин и 13 женщин). Во второй круг не сумели пробиться пятеро из них.

Во второй круг прошли:

Новак Джокович (24 титула ТБШ);
Янник Синнер (4);
Даниил Медведев (1):
Александр Зверев (1);

Ига Швёнтек (6);
Наоми Осака (4);
Арина Соболенко (4);
Елена Рыбакина (2);
Барбора Крейчикова (2);
Кори Гауфф (2)
Мирра Андреева (1);
Елена Остапенко (1);
Софья Кенин (1);
Мэдисон Киз (1).

Проиграли в первом круге:

Серена Уильямс (24);
Стэн Вавринка (3);
Марин Чилич (1);
Бьянка Андрееску (1);

Эмма Радукану (снялась после публикации сетки).

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