Пять чемпионов ТБШ не смогли выйти во второй круг Уимблдона

Пять чемпионов турниров «Большого шлема» проиграли в первом круге Уимблдона 2026 года.

В двух одиночных сетках Уимблдона-2026 перед стартом турнира было 19 чемпионов ТБШ (шесть мужчин и 13 женщин). Во второй круг не сумели пробиться пятеро из них.

Во второй круг прошли:

Новак Джокович (24 титула ТБШ);

Янник Синнер (4);

Даниил Медведев (1):

Александр Зверев (1);

Ига Швёнтек (6);

Наоми Осака (4);

Арина Соболенко (4);

Елена Рыбакина (2);

Барбора Крейчикова (2);

Кори Гауфф (2)

Мирра Андреева (1);

Елена Остапенко (1);

Софья Кенин (1);

Мэдисон Киз (1).

Проиграли в первом круге:

Серена Уильямс (24);

Стэн Вавринка (3);

Марин Чилич (1);

Бьянка Андрееску (1);

Эмма Радукану (снялась после публикации сетки).