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Стэн Вавринка эмоционально попрощался с Уимблдоном

Стэн Вавринка эмоционально попрощался с Уимблдоном
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка эмоционально попрощался с Уимблдоном после поражения от итальянца Маттео Берреттини в первом круге. Матч закончился со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (16:18), 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 19:35 МСК
Стэн Вавринка
109
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 9 		6 16 6 7 6 5
6 7 		7 18 7 9 7 7
             
Маттео Берреттини
51
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Фото: PA Images via Getty Images

Ранее Вавринка объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере. Швейцарцу 41 год. Он является победителем Australian Open — 2014, «Ролан Гаррос» 2015 года, US Open — 2016. На его счету 19 титулов на турнирах ATP, 16 из которых в одиночном разряде, а также золото Олимпиады 2008 года в Пекине в парном разряде.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующий чемпион турнира — первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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