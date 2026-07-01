Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка эмоционально попрощался с Уимблдоном после поражения от итальянца Маттео Берреттини в первом круге. Матч закончился со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (16:18), 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).

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Ранее Вавринка объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере. Швейцарцу 41 год. Он является победителем Australian Open — 2014, «Ролан Гаррос» 2015 года, US Open — 2016. На его счету 19 титулов на турнирах ATP, 16 из которых в одиночном разряде, а также золото Олимпиады 2008 года в Пекине в парном разряде.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующий чемпион турнира — первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.