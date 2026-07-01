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Серена Уильямс провела первый матч в одиночном разряде за 1396 дней

Серена Уильямс провела первый матч в одиночном разряде за 1396 дней
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Обладательница 23 титулов турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс первый матч в одиночном разряде за 1396 дней. Теннисистка не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026, проиграв австралийке Майе Джойнт (87-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. Встреча продлилась 2 часа 21 минуту.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 8 3
6 		6 6 6
         
Майя Джойнт
87
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

44-летняя американка вышла на корт впервые за 1396 дней — экс-первая ракетка мира сыграла впервые в одиночке с US Open-2022.

По ходу матча Серена Уильямс допустила семь двойных ошибок, реализовала 3 брейк-поинта из 11 и сделала семь эйсов, попадание первой подачи составило 59%. Майя Джойнт совершила пять двойных ошибок, реализовала 5 брейк-поинтов из 11, девять раз подала навылет, попадание первой подачи – 64%.

Джойнт – третья австралийка после Саманты Стосур и Айлы Томлянович, обыгравшая Серену на ТБШ.

Соперницей Джойнт во втором круге Уимблдона будет представительница Филиппин Александра Эала (32-я строчка рейтинга).

Турнирная сетка Уимблдона (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
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