Серена Уильямс провела первый матч в одиночном разряде за 1396 дней

Обладательница 23 титулов турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс первый матч в одиночном разряде за 1396 дней. Теннисистка не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026, проиграв австралийке Майе Джойнт (87-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. Встреча продлилась 2 часа 21 минуту.

44-летняя американка вышла на корт впервые за 1396 дней — экс-первая ракетка мира сыграла впервые в одиночке с US Open-2022.

По ходу матча Серена Уильямс допустила семь двойных ошибок, реализовала 3 брейк-поинта из 11 и сделала семь эйсов, попадание первой подачи составило 59%. Майя Джойнт совершила пять двойных ошибок, реализовала 5 брейк-поинтов из 11, девять раз подала навылет, попадание первой подачи – 64%.

Джойнт – третья австралийка после Саманты Стосур и Айлы Томлянович, обыгравшая Серену на ТБШ.

Соперницей Джойнт во втором круге Уимблдона будет представительница Филиппин Александра Эала (32-я строчка рейтинга).