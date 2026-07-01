Серена Уильямс провела первый матч в одиночном разряде за 1396 дней

Обладательница 23 титулов турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс первый матч в одиночном разряде за 1396 дней. Теннисистка не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026, проиграв австралийке Майе Джойнт (87-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. Встреча продлилась 2 часа 21 минуту.
|1
|2
|3
|
|7 8
|3
|
|6 6
|6
44-летняя американка вышла на корт впервые за 1396 дней — экс-первая ракетка мира сыграла впервые в одиночке с US Open-2022.
По ходу матча Серена Уильямс допустила семь двойных ошибок, реализовала 3 брейк-поинта из 11 и сделала семь эйсов, попадание первой подачи составило 59%. Майя Джойнт совершила пять двойных ошибок, реализовала 5 брейк-поинтов из 11, девять раз подала навылет, попадание первой подачи – 64%.
Джойнт – третья австралийка после Саманты Стосур и Айлы Томлянович, обыгравшая Серену на ТБШ.
Соперницей Джойнт во втором круге Уимблдона будет представительница Филиппин Александра Эала (32-я строчка рейтинга).
- 1 июля 2026
-
05:28
-
00:53
-
00:45
-
00:28
-
00:08
-
00:05
-
00:04
- 30 июня 2026
-
23:46
-
23:06
-
23:01
-
22:26
-
22:18
-
21:46
-
21:43
-
21:37
-
21:31
-
21:07
-
20:50
-
20:48
-
20:30
-
20:10
-
20:04
-
19:48
-
19:46
-
19:36
-
19:35
-
19:25
-
19:19
-
19:15
-
18:55
-
18:42
-
18:20
-
18:09
-
17:53
-
17:42