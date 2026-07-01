Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 1 июля
Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.
Теннис. Уимблдон-2026. Первый и второй круг. Расписание на 1 июля (частично):
- 13:00 — Мартон Фучович (Венгрия) — Лёнер Тьен (США, 16);
- 13:00 — Хуберт Хуркач (Польша) — Себастьян Офнер (Австрия);
- 13:00 — Квон Сон У (Южная Корея, Q) — Томми Пол (США, 21);
- 14:30 — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
- 15:00 — Мариано Навоне (Аргентина) — Флавио Коболли (Италия, 9);
- 15:00 — Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Теренс Атман (Франция);
- 15:30 — Янник Синнер (Италия, 1) — Нуну Боржеш (Португалия);
- 15:30 — Даниэль Мерида-Агилар (Испания) — Даниил Медведев (Россия, 8);
- 16:30 — Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Жоао Фонсека (Бразилия, 24);
- 18:00 — Рафаэль Ходар (Испания, 23) — Пабло Карреньо-Буста (Испания);
- 18:00 — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Дино Прижмич (Хорватия);
- 19:00 — Стефанос Циципас (Греция) — Новак Джокович (Сербия, 7).
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