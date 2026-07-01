Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 1 июля

Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Первый и второй круг. Расписание на 1 июля (частично):