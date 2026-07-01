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Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 1 июля

Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 1 июля
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Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Второй круг. Расписание на 1 июля (частично):

  • 13:00 — Елена Остапенко (Латвия) — Антония Ружич (Хорватия);
  • 13:00 — Джаниче Чен (Индонезия) — Дарья Касаткина (Австралия);
  • 13:00 — Анастасия Гасанова (Россия, Q) — Наоми Осака (Япония, 14);
  • 15:00 — Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Маккартни Кесслер (США);
  • 15:00 — Каролина Мухова (Чехия, 10) — Чжан Шуай (Китай);
  • 16:30 — Джессика Пегула (США, 4) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, SR);
  • 16:30 — Солана Сьерра (Аргентина) — Кори Гауфф (США, 7);
  • 17:00 — Диан Парри (Франция) — Анна Калинская (Россия, 19);
  • 17:30 — Барбора Крейчикова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 5);
  • 18:30 — Екатерина Александрова (Россия, 18) - Ланлана Тараруди (Таиланд);
  • 19:30 — Татьяна Мария (Германия) — Ива Йович (США, 16).
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