Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 1 июля
Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.
Теннис. Уимблдон-2026. Второй круг. Расписание на 1 июля (частично):
- 13:00 — Елена Остапенко (Латвия) — Антония Ружич (Хорватия);
- 13:00 — Джаниче Чен (Индонезия) — Дарья Касаткина (Австралия);
- 13:00 — Анастасия Гасанова (Россия, Q) — Наоми Осака (Япония, 14);
- 15:00 — Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Маккартни Кесслер (США);
- 15:00 — Каролина Мухова (Чехия, 10) — Чжан Шуай (Китай);
- 16:30 — Джессика Пегула (США, 4) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, SR);
- 16:30 — Солана Сьерра (Аргентина) — Кори Гауфф (США, 7);
- 17:00 — Диан Парри (Франция) — Анна Калинская (Россия, 19);
- 17:30 — Барбора Крейчикова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 5);
- 18:30 — Екатерина Александрова (Россия, 18) - Ланлана Тараруди (Таиланд);
- 19:30 — Татьяна Мария (Германия) — Ива Йович (США, 16).
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