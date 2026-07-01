Сафиуллин — ван де Зандсхулп: где смотреть, во сколько начало второго круга Уимблдона

Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 127-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин во втором круге соревнований сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (54-й в рейтинге). Встреча запланирована на 14:30 мск.
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В России матч между Сафиуллиным и ван де Зандсхулпом не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Романа и Ботика. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».
Сафиуллин ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл на харде в 1/8 финала «челленджера» в Астане (тогда ещё Нур-Султане) в 2020 году — 6:3, 4:6, 6:0.
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
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