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Мерида-Агилар — Медведев: где смотреть, во сколько начало второго круга Уимблдона

Мерида-Агилар — Медведев: где смотреть, во сколько начало второго круга Уимблдона
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Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во втором круге соревнований встретится с представителем Испании Даниэлем Мерида-Агиларом (84-й в рейтинге). Начало встречи запланировано на 15:30 мск.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:30 МСК
Даниэль Мерида-Агилар
84
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В России матч между Медведевым и Мерида-Агиларом не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила и Даниэля. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата». Теннисисты впервые сыграют друг с другом.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

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