Мерида-Агилар — Медведев: где смотреть, во сколько начало второго круга Уимблдона

Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во втором круге соревнований встретится с представителем Испании Даниэлем Мерида-Агиларом (84-й в рейтинге). Начало встречи запланировано на 15:30 мск.

В России матч между Медведевым и Мерида-Агиларом не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила и Даниэля. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата». Теннисисты впервые сыграют друг с другом.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.