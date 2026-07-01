Диан Парри — Анна Калинская: где смотреть, во сколько начало второго круга Уимблдона

Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира встретится с представительницей Франции Диан Парри (49-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 17:00 мск.

В России матч между Калинской и Парри не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Счёт личных встреч Анны и Диан — 1-0 в пользу россиянки. Калинская обыграла Парри во втором круге турнира в Мадриде в 2025 году.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.