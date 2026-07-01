Диан Парри — Анна Калинская: где смотреть, во сколько начало второго круга Уимблдона
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Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира встретится с представительницей Франции Диан Парри (49-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 17:00 мск.
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 17:00 МСК
49
Диан Парри
Д. Парри
Не начался
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Анна Калинская
А. Калинская
В России матч между Калинской и Парри не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».
Счёт личных встреч Анны и Диан — 1-0 в пользу россиянки. Калинская обыграла Парри во втором круге турнира в Мадриде в 2025 году.
Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.
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