Крейчикова — М. Андреева: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева во втором круге турнира встретится с двукратной победительницей ТБШ, представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (38-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 17:30 мск.

В России матч между Андреевой и Крейчиковой не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и чешской теннисисток. За развитием событий также можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.