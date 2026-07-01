Александрова — Тараруди: где смотреть, во сколько начало второго круга Уимблдона

Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге сыграет с представительницей Таиланда Ланланой Тараруди (99-я в рейтинге).

В России матч между Александровой и Тараруди не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата». Теннисистки впервые сыграют друг с другом на уровне WTA.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.