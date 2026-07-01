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Александрова — Тараруди: где смотреть, во сколько начало второго круга Уимблдона

Александрова — Тараруди: где смотреть, во сколько начало второго круга Уимблдона
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Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге сыграет с представительницей Таиланда Ланланой Тараруди (99-я в рейтинге).

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:30 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Ланлана Тараруди
99
Таиланд
Ланлана Тараруди
Л. Тараруди

В России матч между Александровой и Тараруди не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата». Теннисистки впервые сыграют друг с другом на уровне WTA.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

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