Серена Уильямс после поражения на старте Уимблдона отказалась проводить пресс-конференцию

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс после поражения в первом круге Уимблдона-2026 в одиночном разряде отказалась проводить пресс-конференцию. Вместо этого журналистам, которые ожидали общения с теннисисткой, разослали короткий комментарий.
|1
|2
|3
|
|7 8
|3
|
|6 6
|6
«Было действительно замечательно вернуться на Уимблдон. Я никогда не ожидала, что снова окажусь здесь. Атмосфера была потрясающей. Сам выход на корт был восхитительным. Я по‑настоящему наслаждалась этим моментом, очень скучала по этому чувству и ценила его больше всего», — приводит комментарий Серены журналист Бен Ротенберг.
В первом круге Уимблдона Уильямс проиграла австралийской теннисистке Майе Джойнт (87-я в рейтинге) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. Матч продлился 2 часа 21 минуту.
- 1 июля 2026
-
11:33
-
11:27
-
11:01
-
10:39
-
10:21
-
10:10
-
09:55
-
09:46
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
05:28
-
00:53
-
00:45
-
00:28
-
00:08
-
00:05
-
00:04
- 30 июня 2026
-
23:46
-
23:06
-
23:01
-
22:26
-
22:18
-
21:46
-
21:43
-
21:37
-
21:31
-
21:07
-
20:50
-
20:48
-
20:30
-
20:10
-
20:04
-
19:48
-
19:46