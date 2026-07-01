Серена Уильямс после поражения на старте Уимблдона отказалась проводить пресс-конференцию

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс после поражения в первом круге Уимблдона-2026 в одиночном разряде отказалась проводить пресс-конференцию. Вместо этого журналистам, которые ожидали общения с теннисисткой, разослали короткий комментарий.

«Было действительно замечательно вернуться на Уимблдон. Я никогда не ожидала, что снова окажусь здесь. Атмосфера была потрясающей. Сам выход на корт был восхитительным. Я по‑настоящему наслаждалась этим моментом, очень скучала по этому чувству и ценила его больше всего», — приводит комментарий Серены журналист Бен Ротенберг.

В первом круге Уимблдона Уильямс проиграла австралийской теннисистке Майе Джойнт (87-я в рейтинге) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. Матч продлился 2 часа 21 минуту.