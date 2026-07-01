Стефанос Циципас — Новак Джокович: где смотреть, во сколько начало второго круга Уимблдона
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Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович во втором круге сыграет с греком Стефаносом Циципасом (87-й в рейтинге). Матч запланирован на 19:00 мск.
Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
87
Стефанос Циципас
С. Циципас
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Новак Джокович
Н. Джокович
В России матч между Джоковичем и Циципасом не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».
Счёт личных встреч Джоковича и Циципаса — 12-2 в пользу Новака. Последний матч теннисисты провели в 1/4 финала на Олимпиаде-2024 в Париже. Серб победил со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
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