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Стефанос Циципас — Новак Джокович: где смотреть, во сколько начало второго круга Уимблдона

Стефанос Циципас — Новак Джокович: где смотреть, во сколько начало второго круга Уимблдона
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Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович во втором круге сыграет с греком Стефаносом Циципасом (87-й в рейтинге). Матч запланирован на 19:00 мск.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Стефанос Циципас
87
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В России матч между Джоковичем и Циципасом не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Счёт личных встреч Джоковича и Циципаса — 12-2 в пользу Новака. Последний матч теннисисты провели в 1/4 финала на Олимпиаде-2024 в Париже. Серб победил со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

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